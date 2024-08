La Juve pronta ad assecondare Chiesa: “Trattativa ancora aperta”

Il mercato dell’Inter ha vissuto un mese di luglio abbastanza tranquillo, con gli arrivi concentrati tutti nei primi giorni. Ora c’è bisogno di rifinire il lavoro fatto, per completare la rosa e cogliere, nel caso, l’opportunità per un altro grande colpo. Specie nel reparto offensivo. Da un po’ di giorni, la suggestione sembra essere Federico Chiesa, in scadenza con la Juventus e messo alla porta dalla società.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli potrebbe essere disposto ad assecondare la volontà di Chiesa, a patto che le risorse derivanti dal suo addio non portino a minusvalenza per il bilancio bianconero. E in questa fase il giocatore sembra essere ancora aperto a valutare tutte le possibilità a diposizione.

Compresa la Roma, che ci aveva già provato diverse settimane fa. Lo riporta Gianluca Di Marzio, secondo il quale la trattativa con i giallorossi sarebbe ancora aperta. Da capire quale sarà la strategia dell’Inter, che sembrava essere interessata soprattutto al possibile ingaggio a parametro zero, la prossima estate.