Inter, summit dell’agente con Ausilio: firma più vicina

L’Inter si appresta a chiudere un nuovo importante accordo dopo il meeting di questo pomeriggio. Il direttore sportivo Piero Ausilio, infatti, ha incontrato l’agente di Denzel Dumfries per proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto dell’esterno in scadenza nel giugno 2025.

Dopo i passi in avanti fatti nelle scorse settimane, nuovi segnali positivi si sono registrati nelle scorse ore. Come segnalato da La Gazzetta dello Sport, non siamo ancora alla fumata bianca ma poco ci manca. Nei prossimi giorni verranno limati gli ultimi dettagli e finalmente arriverà la firma di Dumfries sul nuovo contratto con l’Inter fino al 2028.