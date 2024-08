Allarme TOTALE Inter: quando tornano Zielinski e Arnautovic

Questo pomeriggio è scattato ufficialmente l’allarme in casa Inter in merito alle condizioni di Piotr Zielinski e Marko Arnautovic in vista dell’esordio in campionato del prossimo 17 agosto. I due interisti, usciti acciaccati dall’amichevole dello scorso venerdì disputata contro il Pisa, hanno svolto questa mattina gli esami strumentali.

Il centrocampista ha riportato un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Una pessima notizia per Simone Inzaghi che ha fatto parecchio affidamento sul polacco in queste prime amichevoli e non che non lo avrà a disposizione per il debutto contro il Genoa. Zielinski verrà infatti rivalutato dallo staff medico solamente tra una settimana e si stimano almeno 15 giorni di stop.

Leggero ottimismo, invece, sulle condizioni di Arnautovic che ha invece accusato una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. L’austriaco, però, dovrebbe rimanere almeno una settimana ai box e rischia dunque di non rientrare tra i convocati per la prima di campionato contro il Genoa. Alla luce dell’assenza dell’infortunato Taremi in attacco, Inzaghi dovrà riporre tutte le proprie speranze in Lautaro Martinez – atteso domani ad Appiano Gentile – e Thuram.