O Jogo – Joao Mario incanta in Portogallo, lo Sporting CP pensa al riscatto: Champions decisiva

Joao Mario è tornato a brillare definitivamente in patria con la maglia dello Sporting CP. Il centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter sta vivendo una seconda giovinezza.

Titolare inamovibile dell’undici di Rúben Amorim, Joao Mario è riuscito a trovare la continuità che gli mancava per riprendere fiducia dopo la deludente esperienza in maglia nerazzurra.

Lo Sporting CP è primo in campionato, a +4 sul Porto, e si è aggiudicato la Coppa di Lega battendo in finale lo Sporting Braga. Tutto nel segno di Joao Mario.

Secondo quanto riportato da O Jogo, ora lo Sporting CP starebbe seriamente pensando di esercitare il diritto di riscatto per Joao Mario a fine stagione. Per farlo sarà indispensabile centrare la qualificazione in Champions League ma, visto il percorso della squadra, ad oggi resta uno scenario di mercato molto concreto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<