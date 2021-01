CdS – BC Partners accelera, presto l’offerta all’Inter: Steven Zhang in Europa per trattare

In attesa di conoscere l’esito della trattativa di mercato Dzeko-Sanchez in ballo con la Roma, l’Inter attende novità anche dal fronte societario.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Bc Partners sta per portare al termine la due diligence sui conti dell’Inter e presto presenterà un’offerta a Suning per rilevare il controllo del club. Da capire se si tratterà di una quota di maggioranza o di una quota di minoranza per arrivare alla maggioranza nell’arco di 12 o 24 mesi.

In corsa ci sono anche altri fondi, ma il fondo inglese ha ancora l’esclusiva. I tempi non sono lunghi, si sta per entrare nel vivo: il vertice definitivo potrebbe tenersi entro la metà di febbraio in Europa, per l’occasione potrebbe tornare da Nanchino anche il presidente Steven Zhang.

