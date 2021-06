Frenata Joao Mario-Sporting: offerta troppo bassa, l’Inter dice no. I dettagli

Le due parti cercano di venirsi incontro: l'ottimismo rimane

Nel momento in cui tutto sembrava ben indirizzato, ecco che arriva una frenata improvvisa nell'affare che potrebbe portare Joao Mario allo Sporting CP. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe rifiutato la prima proposta ufficiale arrivata dal club portoghese, ritenuta "molto più bassa" dei 7,5-8 milioni di euro richiesti dai nerazzurri. L'ottimismo per la chiusura della trattativa rimane, come confermato anche nei giorni scorsi dal suo procuratore, Federico Pastorello. Ma la strada, ora, non appare più così in discesa come fino a qualche giorno fa.