Sky – Inter-Radu, accordo raggiunto: se la Lazio non rilancia sarà nerazzurro

Il centrale della Lazio è un fedelissimo del tecnico, che è pronto a portarlo con sé a Milano

Radu, che veste biancoceleste dal lontano 2008, ha fatto sapere che per riconoscenza attenderà un'eventuale proposta di prolungamento del club di Lotito. Qualora però non arrivasse, essendo in scadenza di contratto al 30 giugno, il classe 1986 passerà quindi all'Inter dal mercato a parametro zero. A lasciargli il posto dovrebbe essere con tutta probabilità Aleksandar Kolarov, anche lui in scadenza di contratto ed attualmente non in procinto di rinnovare con i nerazzurri.