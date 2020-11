Mundo Deportivo – Junior Firpo vuole lasciare il Barcellona: ritorno di fiamma con l’Inter

In Spagna il profilo di Junior Firpo, esterno classe 1996 del Barcellona, torna ad essere accostato al mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, quella nerazzurra sarebbe al momento la destinazione più probabile e la possibilità di vedere Firpo in Serie A si sta facendo sempre più concreta.

Chiuso da Jordi Alba e Dest, Firpo vorrebbe lasciare il Barcellona per giocare con maggiore continuità. L’Inter lo segue dall’estate scorsa e se ne è parlato nei discorsi per Lautaro Martinez. Potrebbe tornare alla carica per far rifiatare Kolarov e Young dopo che Conte in estate aveva chiesto Emerson Palmieri con il Chelsea che però ha negato il trasferimento.

