Juve, decisione ufficiale su Chiesa: “Fuori per motivi di mercato”

Federico Chiesa è sempre più ai margini della Juventus. L’esterno classe 1997, in scadenza di contratto con i bianconeri al 30 giugno 2025, è fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Thiago Motta, che ha preso una decisione forte in tal senso.

Il tecnico ha diramato la lista dei convocati, ma nella lista non ci sono Chiesa, Tiago Djalò e Nicolussi-Caviglia. Come riporta Gianluca Di Marzio, la sua esclusione è dovuta a motivi di calciomercato. Sul giocatore c’è anche l’Inter, particolarmente attenta alla sua situazione nel caso in cui dovesse svincolarsi nell’estate 2025 a parametro zero.