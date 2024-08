Inter, si complica il difensore: “Così diventa impossibile”

C’è un tassello, almeno sulla carta, che ancora manca nella rosa di Simone Inzaghi. Si tratta del difensore mancino, profilo resosi necessario nel momento in cui Tajon Buchanan si è gravemente infortunato con il suo Canada durante l’ultima Coppa America.

Com’è ormai risaputo, la nuova proprietà Oaktree ha già tracciato l’identikit: l’innesto dovrà essere giovane, futuribile, con margini di crescita ancora elevati e dai costi accessibili. Un nome che interessa al club nerazzurro è quello di Jarek Gasiorowski, classe 2005 del Valencia.

Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2025, ma questo non rappresenta un vantaggio per l’Inter se consideriamo l’opzione unilaterale a favore del suo club di appartenenza, che può allungare il vincolo fino al 2027 inserendo una clausola rescissoria molto alta. Secondo il Corriere dello Sport, la cifra potrebbe essere fissata addirittura a 40 milioni di euro. Una mossa che di fatto renderebbe impossibile ogni tentativo da parte dell’Inter.