Kessie è più di una semplice suggestione: l’Inter proverà l’affondo

L'ivoriano potrebbe seguire Calhanoglu

Non solo Frattesi per il centrocampo di Inzaghi per la prossima stagione. Frank Kessie, orami sicuro partente dal Milan per la mancata intesa sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno non è infatti un nome di fantasia: Marotta valuta con attenzione le prossime mosse.

Come sottolineato anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'Inter è convinta di avere una possibilità concreta per convincere il centrocampista ivoriano a fare "il salto del naviglio" come Calhanoglu. La nuova politica rossonera di non farsi "prendere per la gola" dai calciatori in fase di rinnovo rischia di ritorcersi contro ai cugini in maniera clamorosa. Oltre al danno potrebbe infatti arrivare la beffa se anche Kessie diventasse una colonna dell'Inter. Marotta si sa, è un maestro dei parametro zero e l'idea di fare uno sgarbo nella stessa sessione a Milan e Juve, portando Kessie e Dybala all'Inter lo stuzzica parecchio. Ci si può preparare per un mercato estivo con i botti? I prossimi mesi rischiano di diventare caldissimi.