Frattesi l’uomo del futuro: si lavora sull’intesa anticipata con il Sassuolo

L'Inter prepara il terreno per l'estate

Pietro Magnani

Davide Frattesi è l'obbiettivo dichiarato dell'Inter per il mercato estivo, insieme al compagno di squadra Scamacca. Il giovane centrocampista è stato identificato come l'uomo, insieme a Barella, su cui costruire il futuro della mediana. Ecco perché, per evitare sorprese, Marotta si sta già muovendo con largo anticipo per ammorbidire il Sassuolo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non c'è alcuna speranza di portarlo a Milano a gennaio per due motivi: il ragazzo serve agli emiliani e l'Inter si considera numericamente completa a centrocampo. Discorso diverso a giugno, quando Vidal e Vecino se ne andranno. Per questo gli uomini mercato dell'Inter da tempo hanno avviato i contatti con il Sassuolo per bloccare con largo anticipo Frattesi e poi formalizzare l'affare solo nei prossimi mesi.

I neroverdi valutano il suo cartellino già almeno 25 milioni, per ora l'Inter non vorrebbe andare sopra i 15, ma i margini per avvicinarsi ci sono. Marotta ormai stravede per il ragazzo e vuole portarlo a Milano a tutti i costi. E si sa, quando Don Beppe mette nel mirino un calciatore è difficile se lo lasci scappare.