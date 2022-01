Brozovic, tutto fatto da giorni per il rinnovo: manca solo il tempo per ufficializzarlo

L'accordo non è in pericolo: annuncio in arrivo

Pietro Magnani

Non c'è alcun dubbio riguardo il prolungamento dell'amore tra Marcelo Brozovic e l'Inter. E, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, la lunga attesa per formalizzare la cosa non inganni: le parti hanno raggiunto l'accordo da diversi giorni.

Le parti già da tempo hanno trovato la quadra per accontentare tutti: contratto fino al 2026 da 6 milioni netti più bonus di circa un milione, per un totale di un ingaggio complessivo di 7. Già da 10 giorni è tutto fatto, sono solamente finora mancati i tempi tecnici per ufficializzare la cosa. Negli ultimi giorni Marotta e Ausilio infatti sono stati molto attivi, piazzando la fiammata improvvisa per Gosens e quella annunciata per Caicedo.

Una volta chiusi questi ultimi febbrili giorni di mercato, che l'Inter potrà guardare, almeno in entrata, da spettatrice interessata, il tanto sospirato rinnovo di Brozovic arriverà e verrà comunicato al mondo in pompa magna dopo il Derby. Niente paura perciò: il faro del gioco nerazzurro continuerà ad illuminare il prato di San Siro.