Lautaro mette nel mirino il Derby: rientro lampo dall’Argentina

Il programma del Toro per la sfida con il Milan

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Lautaro Martinez vuole essere protagonista nel Derby, soprattutto dopo il rigore decisivo sbagliato nella stracittadina d'andata: Per lanciare i nerazzurri verso lo Scudetto, considerata anche la partita contro il Bologna da recuperare, serve una vittoria. E per battere gli agguerriti rossoneri serve il miglior Toro. Ecco perché l'attaccante argentino, subito dopo la partita di martedì notte contro la Colombia, prenderà immediatamente un volo charter per rientrare in Italia. Lautaro poi, che atterrerà a Milano giovedì mattina, non perderà tempo e si presenterà direttamente ad Appiano per la seduta di allenamento. Un segnale da leader e da chi avrà la rabbia negli occhi: il rigore sbagliato non gli è andato giù. Adesso è ora della rivincita.