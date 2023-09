Klaassen-Inter, ACCORDO TOTALE: i dettagli dell’operazione

Alla fine l’Inter ha scelto: sarà Davy Klaassen il settimo centrocampista a disposizione di Simone Inzaghi. Lo riportano diverse fonti autorevoli in questi minuti, come Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, che sottolineano come il giocatore si trasferirà in nerazzurro a titolo gratuito.

Klaassen, che è già a Milano per svolgere le visite mediche, firmerà un contratto biennale fino al 2025. Secondo TuttoMercatoWeb, DAZN e Sportitalia, invece, il contratto sarà di un anno con opzione per il secondo. Ora il mercato dell’Inter sembra essere davvero completo.