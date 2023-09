Ecco perché l’Inter ha abbandonato le piste Maxime Lopez e Ndombele

L’Inter e ancora al lavoro sull’ultimo acquisto a centrocampo per completare la rosa di Inzaghi. I nerazzurri sembravano aver individuato in Maxime Lopez e Ndombele due profili interessanti, ma entrambe le piste si sono raffreddate nel giro di poche ore.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’incastro per portare entrambi a Milano era alquanto complicato e dal punto di vista tecnico nessuno dei due profili era ritenuto così imperdibile da richiedere uno sforzo importante in queste ultime ore.

In particolare per quanto riguarda Ndombele, per il quale c’erano tutte le condizioni economiche per portarlo a Milano. Eppure sono state proprio le caratteristiche tecniche a frenare l’operazione. Per Maxime Lopez, invece, ha pesato molto la decisione di Asllani di non lasciare il club.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista albanese non avrebbe gradito la pista Sassuolo. Asllani sarebbe stato disposto al prestito per giocare di più, ma avrebbe preferito rilanciarsi ad Empoli. I toscani, tuttavia, non avrebbero alcuna contropartita da dare all’Inter.

Ecco, allora, che la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di altri profili, con Soumaré e Pereyra più dietro, e con il Monaco che avrebbe rifiutato la proposta di prestito per Fofana. La caccia continua e Inzaghi aspetta il suo sesto centrocampista.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter vuole fare un ultimo acquisto, come confermato anche da Marotta a margine dei sorteggi di Champions League. Tuttavia, l’esborso economico deve essere praticamente nullo e, per questo motivo, i nerazzurri stanno cercando la migliore occasione possibile a condizioni favorevoli.