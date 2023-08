Beppe Marotta ha commentato il sorteggio in Champions League dell’Inter ai microfoni di Mediaset e. Sky Sport Inevitabili anche le domande sul mercato. Queste le sue parole:

MEDIASET

SORTEGGIO – “Io sono sempre ottimista perché rappresento l’Inter che è una grande squadra. Poi il nostro destino dipende sempre da noi. Sono fiducioso”.

CRESCITA – “Il percorso degli ultimi anni è molto positivo. 5 anni fa eravamo circa 80esimi e oggi siamo 8°. Abbiamo risalito molte posizioni. Merito di tutti. Ora siamo in un palcoscenico che appartiene all’Inter. Dobbiamo rimanere competitivi a questi livelli”.

ROSA – “Per caratteristiche la rosa è diversa rispetto all’anno scorso. L’esperienza in questi 2 anni con Inzaghi ha fatto crescere la squadra. I singoli hanno capito cosa vuol dire vincere e questo è importante anche negli scontri contro le squadre forti. C’è da sottolineare come il gruppo sia cresciuto. Possiamo essere fieri di noi”.

MERCATO – “Il lavoro che facciamo con Ausilio e Baccin è mirato a soddisfare l’allenatore, ma soprattutto a puntellare nel modo migliore una squadra già competitiva. È un valore non cedere alle lusinghe di altri club. Quest’anno alcuni sono stati richiesti, ma abbiamo detto no e sono rimasti. Ora dobbiamo cogliere le opportunità per puntellare la rosa entro domani sera”.

SETTIMO CENTROCAMPISTA – “Maxime Lopez o Ndombele? Stiamo valutando diverse opzioni. Non voglio illudere nessuno, nemmeno i giocatori stessi. Stiamo lavorando. Abbiamo le idee chiedere. Domani annunceremo il destino finale”.

LUKAKU ALLA ROMA – “Non me lo immaginavo, ma il nostro mondo è un così. Normale che ci siano delle situazioni che scompaiono e altre che appaiono. Dal punto di vista della competitività è importante che torni in Italia, per un campionato che rischiava di depotenziarsi, con il fenomeno dell’Arabia. Noi siamo contenti della nostra rosa e del nostro attacco, che è veramente forte”.

SKY SPORT

OBIETTIVI – “I sogni bisogna sempre averli davanti come obiettivo. Migliorare quello che è successo l’anno scorso significherebbe vincere. Dobbiamo essere ambiziosi senza esserlo troppo, diventando presuntuosi. Dobbiamo essere ambiziosi, partecipiamo a questa CL volendo fare bene”

COLPO LAST-MINUTE – “Fino a questo momento, mancano ancora 24 ore, è stato un calciomercato molto strano. Io ne ho vissuti più di 40 e questo è anomalo, soprattutto con il calcio arabo che ha destabilizzato gli equilibri dei campionati europei. Per quanto ci riguarda, al di là di alcune situazioni riconducibili al nostro mondo, che è un po’ un bar, un circo, siamo molto contenti e orgogliosi di quanto fatto. Hanno fatto un buon lavoro Piero Ausilio e Dario Baccin, lavorando insieme all’allenatore e puntellando una squadra che ha rafforzato anche alcuni valori. Sottolineo anche che resistere a qualche lusinga arrivata da qualche altro club è un altro segnale importante”

ULTIMO ACQUISTO – “Dicevo prima che noi siamo molto contenti della rosa a disposizione di Inzaghi. Noi abbiamo obbligo e dovere di cogliere le opportunità anche in base alle nostre disponibilità. Mancano 24 ore, non è facile trovare giocatori che rappresentino opportunità. Prima mi sono confrontato con Ausilio e abbiamo parlato di cose concrete. Non voglio né illudere e né disilludere nessuno, però penso che qualcosa riusciremo a fare, sono molto ottimista. Non dico la ciliegina sulla torta, però puntellare con un giocatore con determinate caratteristiche. L’obiettivo nostro è quello, se possibile, di completare una rosa che di per sé dà già ampie garanzie. Se arriverà un giocatore bene, altrimenti siamo contenti”.