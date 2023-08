Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha commentato il sorteggio dell’Inter in Champions League ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

SORTEGGIO – “Sarà una competizione diversa. Un girone equilibrato. Non sarà mai semplice, perché in Champions tutte le partite sono complicate. Arrivando in finale, cresce l’autostima e la personalità, e posso aiutare anche i ragazzi nuovi. Cercheremo di fare una Champions da protagonisti. E’ difficile ripetersi, ma vogliamo lavorare per questo”.

CRESCITA – “Arrivare in finale ha aiutato per la crescita della nostra squadra. C’è ancora la base dell’anno scorso, ma non ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo cercare di essere protagonisti e di andare più avanti possibile. Questi ragazzi ancora hanno la finale persa che gli “gira intorno” e vogliono ripetersi”.

CARATTERE – “In queste due partite in campionato si è vista una squadra tranquilla e sicura di se stessa. Essere arrivati in finale l’anno scorso ci ha fatto crescere in carattere e in personalità. I ragazzi pensano nel giusto modo al percorso da fare. Sono all’altezza e si stanno allenando per questo. Ce la giocheremo, perché tutti hanno visto che siamo una squadra forte e che devono portarci rispetto”.

LAUTARO MARTINEZ – “Lautaro ormai ha consapevolezza delle sue doti. Lo dimostra in campo e fuori. Ora che è capitano ha anche una responsabilità in più. E vuole sempre migliorare e aiutare i compagni. Lo ha fatto vedere in queste due partite di campionato. La conferma del grande campione che è”.