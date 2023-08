La Champions League è pronta a tornare. Dopo i turni preliminari, a Montecarlo si decideranno i gruppi della fase a gironi dell’edizione 2023/2024. L’Inter spera di poter replicare il sorprendente percorso dello scorso anno fino alla finale.

Segui in diretta con Passione Inter il sorteggio di Champions League, dove scopriremo le 3 avversarie dell’Inter e tutti gli altri gruppi della fase a gironi. La strada per Wembley inizia qui!

IL SORTEGGIO

L’Inter sarà nel gruppo D con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad.

Il calendario ufficiale sarà annunciato entro sabato 2 settembre alle ore 12. Queste le date:

1a giornata di Champions League , 19-20 settembre

2a giornata di Champions League , 3-4 ottobre

3a giornata di Champions League , 24-25 ottobre

4a giornata di Champions League , 7-8 novembre

5a giornata di Champions League , 28-29 novembre

, 28-29 novembre 6a giornata di Champions League, 12-13 dicembre

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D Bayern Monaco Siviglia Napoli Benfica Manchester United Arsenal Real Madrid INTER Copenaghen PSV Braga Salisburgo Galatasaray Lens Union Berlino Real Sociedad GIRONE E GIRONE F GIRONE G GIRONE H Feyenoord Paris Saint-Germain Manchester City Barcellona Atletico Madrid Borussia Dortmund Lipsia Porto Lazio Milan Stella Rossa Shakhtar Donetsk Celtic Newcastle United Young Boys Anversa

Il sorteggio avrà il via alle ore 18

Oltre alle squadre della sua stessa fascia, l’Inter non potrà essere sorteggiata insieme alle altre italiane. Inoltre, i nerazzurri sono accoppiati con il Milan e non potranno giocare nello stesso giorno per ragioni di palinsesto televisivo. Questo significa che se una delle due viene sorteggiata nei gruppi cosiddetti “rossi” (A, B, C, D), l’altra verrà automaticamente sorteggiata nei gruppi cosiddetti “blu” (E, F, G, H). Qui il regolamento completo.

Queste le squadre 32 squadre partecipanti, divise nelle 4 fasce:

Prima fascia

Manchester City (ING), Bayern Monaco (GER), Napoli (ITA), Barcellona (SPA), Paris Saint-Germain (FRA), Benfica (POR), Feyenoord (OLA), Siviglia (SPA).

Seconda fascia

INTER (ITA), Real Madrid (SPA), Arsenal (ING), Manchester United (ING), Borussia Dortmund (GER), Atletico Madrid (SPA), Porto (POR), Lipsia (GER).

Terza fascia

Milan (ITA) Lazio (ITA), Shakthar Donetsk (UCR), Salisburgo (AUS), Stella Rossa (SER), Sporting Braga (POR), PSV (OLA), Copenaghen (DAN).

Quarta fascia

Newcastle (ING), Union Berlino (GER), Lens (FRA), Galatasaray (TUR), Real Sociedad (SPA), Celtic (SCO), Anversa (BEL), Young Boys (SVI).