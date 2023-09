Il mercato dell’Inter andrà avanti fino al gong finale. La dirigenza nerazzurra, infatti, è al lavoro per regalare il settimo centrocampista a Inzaghi. La volontà di concludere l’operazione è tanta e lo stesso Marotta ha espresso fiducia in merito.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le piste Maxime Lopez e Ndombele sono tramontate rapidamente e i nerazzurri ora pensano ad altri due nomi per l’ultimo acquisto. Entrambi olandesi. Si tratta di Davy Klaassen e Donny Van de Beek.

Il primo, centrocampista dell’Ajax, sarebbe attualmente il favorito. In uscita e con il contratto in scadenza nel 2024, la speranza è che i Lancieri possano lasciarlo andare a costo zero, vista anche la volontà del giocatore di non rimanere ad Amsterdam. L’Inter avrebbe ricevuto rassicurazioni dagli agenti al lavoro sull’operazione.

L’altro nome è un vecchio pallino di Ausilio: Donny Van de Beek, che il Manchester United proverà a piazzare in queste ultime ore. Condizioni potenzialmente favorevoli, visto che i Red Devils potrebbero pagargli anche una parte dell’ingaggio. A preoccupare è la sua carriera negli ultimi tre anni: pochissimo spazio allo United e sei mesi in prestito all’Everton (stagione 2021-2022) molto negativi.

A prescindere da quale sarà il nome, si tratterà comunque di un’operazione extrabudget, autorizzata da Zhang solo a patto di contenere i costi praticamente vicini allo zero. La dirigenza interista ci sta provando e il colpo finale è tutt’altro che da escludere.

L’opinione di Passione Inter

La volontà di acquistare un settimo centrocampista testimonia ancora una volta la sintonia tra la dirigenza e l’allenatore, troppe volte messa in discussione. Questo colpo, infatti, è volto a soddisfare una richiesta precisa di Inzaghi, vista anche la sua natura di operazione extrabudget. L’Inter ci sta lavorando, ma non essendoci la necessità assoluta di un acquisto, non vuole comprare tanto per comprare.