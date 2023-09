Klaassen all’Inter a zero: c’è una clausola a favore dell’Ajax

Davy Klaassen è stato l’ultimo colpo di mercato dell’Inter, arrivato nell’ultimo giorno di mercato per completare il centrocampo di Inzaghi. L’olandese è arrivato a costo zero, nonostante fosse tesserato con l’Ajax.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i Lancieri avrebbero comunque tratto un vantaggio da questa operazione. Nel contratto di Klaassen, infatti, è presente anche una percentuale sulla futura rivendita del 20% a favore dell’Ajax. L’olandese avrebbe firmato con l’Inter per un anno, con un’opzione per il secondo, non legata alle presenze in campo.

L’opinione di Passione Inter

La percentuale sulla futura rivendita sembra essere il modo con il quale l’Inter ha provato a convincere l’Ajax (con successo) a liberare Klaassen. I nerazzurri, d’altronde, avevano bisogno di un ultimo innesto a centrocampo che potesse arrivare proprio a costo zero. Da capire, invece, se l’esperienza nerazzurra dell’olandese sarà solo una parentesi di un anno o se durerà di più. Questo dipenderà molto dalle prestazioni del giocatore.