Inzaghi voleva Maxime Lopez: ecco perché è rimasto Asllani

L’ultimo colpo di mercato dell’Inter è stato l’arrivo di Davy Klaassen. L’olandese ha completato il centrocampo a disposizione di Inzaghi. Tuttavia, il tecnico avrebbe probabilmente gradito anche un’alternativa a Calhanoglu, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico, infatti, avrebbe richiesto Maxime Lopez, uno dei nomi accostati all’Inter nelle ultime ore di mercato. Il centrocampista argentino, ora passato alla Fiorentina, sarebbe potuto passare in nerazzurro dal Sassuolo, in un possibile scambio di prestiti con Asllani.

Tuttavia, a bloccare quest’ipotesi sarebbe stato lo stesso centrocampista albanese, che si sarebbe impuntato per rimanere all’Inter, nonostante Inzaghi non abbia mostrato grande fiducia nei suoi confronti fin qui.

L’opinione di Passione Inter

La scelta di Asllani di rimanere all’Inter è ambiziosa e dimostra anche grande fiducia da parte del giocatore nelle proprie qualità. La stessa che, tuttavia, Inzaghi non sembra riporre particolarmente in lui. Almeno in questo inizio di stagione: nelle prime due giornate di Serie A, l’albanese è sempre rimasto seduto in panchina.