Lautaro Martinez indomabile contro la Fiorentina: ecco i suoi numeri

C’è tanto Lautaro Martinez nell’avvio di stagione dell’Inter. Il Toro è stato il marcatore di 3 delle 4 reti realizzate fin qui dalla squadra di Inzaghi. Gol, ma non solo: con la fascia da capitano al braccio, l’argentino è diventato leader tecnico ed emotivo dei nerazzurri come mai prima d’ora.

Contro la Fiorentina è pronto a ripetersi. Anche perché nella scorsa stagione i Viola sono stati uno dei suoi bersagli preferiti: 4 gol in 3 partite, con due doppiette. Il Toro, allora, vuole riconfermarsi anche a San Siro, l’unico stadio dove è rimasto a secco contro la squadra di Italiano.

L’obiettivo dell’Inter è vincere per arrivare al derby appaiata al Milan, subito dopo la sosta per le nazionali. Lautaro vuole arrivarci di slancio, continuando a segnare. I rossoneri sono lì, e il capitano dell’Inter ha già dimostrato nella scorsa stagione quanto sia in grado di punirli.