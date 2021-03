GdS – Kolarov e Young ai saluti: futuro quasi segnato, via dall’Inter a fine anno?

La stagione sta per concludersi, in casa Inter è tempo di programmare il futuro: la dirigenza nerazzurra è così al lavoro in vista della prossima finestra di mercato. Tra i possibili partenti ci sono sicuramente Kolarov e Young, entrambi in scadenza di contratto a fine campionato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due hanno poche chance di restare a Milano. Kolarov, fermato dall’esplosione di Bastoni, ha raccolto soltanto 11 presenze per un totale di 71’ giocati: l’età e l’ingaggio da 3 milioni di euro netti giocano ovviamente a suo favore e tutto lascia pensare ad un divorzio a fine anno.

Discorso simile anche per l’inglese, che ha perso la titolarità sulla corsia mancina in favore di un rinato Perisic. Per lui potrebbero riaprirsi le porte dell’Inghilterra, con il Watford pronto a riaccoglierlo.

