Vidal via a fine stagione? L’entourage smentisce: “Ha due anni di contratto con l’Inter e non intende muoversi”

Quello di Arturo Vidal è tornato nelle ultime ore ad essere uno dei nomi più caldi sul mercato. Il centrocampista dell’Inter, al lavoro per rientrare a disposizione di Conte, è stato accostato a Marsiglia, Galatasaray e Flamengo.

Il suo entourage, in esclusiva ad Adn Radio, ha smentito categoricamente l’ipotesi di una partenza a fine stagione: “Arturo ha ancora due anni di contratto con l’Inter e non intende lasciare Milano. Non ci sono stati contatti di alcuni tipo né con Sampaoli né con il Flamengo”.

