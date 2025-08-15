15 Agosto 2025

QUANTO pesa Koné sul bilancio Inter: “Il più costoso”

Rome, Italy 26.9.2024: Manu Kone of Roma during the UEFA Europa League 2024-2025 day 1, football match between AS Roma vs Athletic Club Bilbao at Olympic Stadium in Rome.

L’operazione Manu Koné ha preso piede in modo consistente nelle ultime ore, con l’Inter che sembra intenzionata a chiudere la trattativa con la Roma in tempi relativamente brevi. I nerazzurri avrebbero già capito la cifra da investire, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

Come raccontato da Calcio e Finanza, se queste fossero le cifre Koné avrebbe un impatto molto importante sul bilancio dell’Inter, diventando il giocatore più costoso della rosa, con un peso complessivo di 18,25 milioni di euro.

La quota di ammortamento, ipotizzando un contratto di 5 anni, sarebbe di 9 milioni di euro. A questa cifra andrebbero aggiunte le spese per l’ingaggio: ipotizzando uno stipendio netto da 5 milioni di euro, il costo lordo sarebbe di circa 9,25 milioni di euro.

