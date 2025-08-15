Gazzetta: “Lookman? L’Atalanta aspetta QUESTA mossa”

Oltre alle continue voci di mercato relative a Manu Kone della Roma, resiste ancora la possibilità che la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman riprenda visto che l’attaccante nigeriano vuole solo trasferirsi in nerazzurro alla corte di Cristian Chivu.

Secondo La Gazzetta dello Sport in questo momento l’Atalanta sta aspettando una mossa dell’Inter ma non ha ancora aperto ufficialmente a una cessione del suo numero 11. La rosea ripete che Marotta e Ausilio mantengono ancora una certa fiducia in merito all’affare.

Lookman intanto non ha intenzione di tornare ad allenarsi a Zingonia e aspetta che i due club trovino un accordo. La volontà dell’Inter è quella di non andare avanti ancora per più di una settimana.