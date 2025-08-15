15 Agosto 2025

Gazzetta: “Lookman? L’Atalanta aspetta QUESTA mossa”

L'Inter sogna ancora il colpo in attacco

Oltre alle continue voci di mercato relative a Manu Kone della Roma, resiste ancora la possibilità che la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman riprenda visto che l’attaccante nigeriano vuole solo trasferirsi in nerazzurro alla corte di Cristian Chivu.

Secondo La Gazzetta dello Sport in questo momento l’Atalanta sta aspettando una mossa dell’Inter ma non ha ancora aperto ufficialmente a una cessione del suo numero 11. La rosea ripete che Marotta e Ausilio mantengono ancora una certa fiducia in merito all’affare.

Lookman intanto non ha intenzione di tornare ad allenarsi a Zingonia e aspetta che i due club trovino un accordo. La volontà dell’Inter è quella di non andare avanti ancora per più di una settimana.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.