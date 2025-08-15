La rivelazione di Juric su Lookman: “ECCO cosa mi ha detto”

Ademola Lookman è da settimane un obiettivo di mercato dell’Inter, ma la trattativa con l’Atalanta si è arenata quasi del tutto, nonostante il giocatore voglia il trasferimento a tutti i costi, tanto da rompere totalmente con il club bergamasco.

Di questa situazione ha parlato anche Ivan Juric, allenatore degli orobici. Intervistato da L’Eco di Bergamo, il tecnico serbo ha parlato proprio del futuro dell’attaccante nigeriano, confermando di fatto il suo inevitabile addio.

Queste le sue parole:

“Lookman con me è stato corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Mercato? Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli. Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello.”