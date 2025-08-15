Lookman o Kone per l’Inter? Spunta la “pista doppia”

Restano ancora due settimane e mezzo prima della conclusione di questa sessione estiva di mercato e l’Inter è alla ricerca delle ultime mosse da compiere sul fronte delle entrate. Non vanno dimenticate anche le cessioni su cui la dirigenza sta lavorando per alleggerire il monte ingaggi e fare spazio in rosa cedendo i giocatori fuori dal progetto.

I due nomi principali su cui l’Inter sta lavorando per rinforzare la rosa sono quelli di Manu Kone e di Ademola Lookman. Per entrambi la richiesta economica è però molto alta e per questo si riflette su quale operazione mettere in primo piano. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport rivela però una grossa novità.

L’Inter sta infatti preparando una nuova offerta alla Roma per provare a bloccare il centrocampista francese ma Kone potrebbe non essere l’unico rinforzo visto che non tramonta affatto la pista Lookman. Nei prossimi giorni la dirigenza nerazzurra tenterà infatti di tornare in trattativa con l’Atalanta per chiudere questo doppio sogno.