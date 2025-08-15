Pavard può lasciare l’Inter. In Francia: “Caso non facile”

La difesa dell’Inter è l’unico reparto a non aver subito ritocchi in questa sessione di calciomercato, ma da qui alla fine del mese lo scenario potrebbe cambiare. Oltre a un nuovo possibile innesto, potrebbe arrivare anche una cessione, con Benjamin Pavard che al momento sembra il principale indiziato.

In Francia, infatti, Santi Aouna parla di un interesse anche del Lille per il difensore francese, anche se viene specificato come l’operazione non sia facilissima. I transalpini, però vorrebbero un altro innesto in difesa, dopo quello imminente di Diego Carlos.

Su Pavard, però, non c’è solo il Lille. Infatti, anche il Galtasaray e il NEOM avrebbero iniziato a chiedere informazioni per un’eventuale acquisto. Da capire la volontà dell’Inter, sebbene la sensazione sia quella di un possibile addio in caso di un’offerta ritenuta adeguata.