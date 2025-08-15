15 Agosto 2025

Nuovo assalto a Calhanoglu: l’Inter fissa il prezzo

L’estate di Hakan Calhanoglu è stata abbastanza turbolenta per diverse settimane. Le voci di un suo possibile trasferimento in Turchia, unite a un diverbio a distanza con Lautaro Martinez, sembravano averlo allontanato definitivamente dall’Inter. L’allarme, però, è rientrato con l’inizio del ritiro della squadra di Chivu.

Le voci di mercato, però, non si sarebbero placate del tutto, con una una pista che potrebbe portare all’addio del centrocampista. Secondo TeamTalk, infatti, l’Al Nassr sarebbe ancora sulle tracce di Calhanoglu e non è detto che l’Inter chiuda del tutto alla cessione.

Infatti, i nerazzurri sarebbero disposti a valutare eventuali offerte per l’addio del turco. La dirigenza nerazzurra avrebbe fissato il prezzo: 30 milioni di euro. Il club arabo avrebbe avuto dei contatti già a inizio luglio e ora potrebbe provare un nuovo assalto.

