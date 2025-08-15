15 Agosto 2025

Addio Pavard: l’Inter ha scelto QUESTI sostituti

Benjamin Pavard prima di Inter-Bayern Monaco

Le ultime voci di mercato arrivate dalla Francia hanno riaperto il discorso in casa Inter in merito alla possibile cessione di Benjamin Pavard. I nerazzurri sembrano disposti al sacrificio in caso di un‘offerta allettante.

A quel punto, però, ci sarebbe bisogno di un sostituto e, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza si sarebbe già mossa in questo senso. Sono due, infatti, i giocatori che l’Inter sembra avere in cima alla propria lista dei desideri.

Il primo è Loic Badé del Siviglia. Un’operazione non semplice, dal momento che il Bayer Leverkusen sarebbe in contatto da tempo con il giocatore. L’altro nome è quello di Oumar Solet dell’Udinese, per il quale ci sarebbe stato già un primo sondaggio, secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando.

