Drogba in soccorso di Lookman: la richiesta all’Atalanta

Ademola Lookman ha troncato completamente i rapporti con l’Atalanta, ma la situazione legata al suo possibile trasferimento non si è ancora sbloccata. L’Inter non ha ancora rilanciato la sua offerta iniziale, non avendo trovato l’apertura da parte dei bergamaschi.

Una situazione scomoda anche per lo stesso giocatore, che da tempo si è promesso ai nerazzurri. Una situazione che ha coinvolto in queste ore anche la CAF, la Federazione Africana, con Didier Drogba che si sarebbe mosso di persona.

L’ex attaccante ivoriano, infatti, sarebbe arrivato in Italia per presentare una petizione ufficiale all’Atalanta, nella quale si chiede di sbloccare la cessione di Lookman. Come riportato da AfricaHub, Drogba avrebbe presentato un documento di 50 pagine, approvato dalla CAF.