Addio Inter: l’annuncio UFFICIALE del trasferimento

Dopo essere stato a lungo un potenziale obiettivo dell‘Inter e di altre big di Serie A per rafforzare la difesa, alla fine Giovanni Leoni ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Premier League. L’ormai ex difensore del Parma è stato acquistato dal Liverpool, che ha annunciato il suo arrivo ufficiale sul proprio sito.

Questo il comunicato ufficiale del Liverpool:

“Il Liverpool FC ha completato l’acquisto del difensore Giovanni Leoni dal Parma, subordinatamente all’autorizzazione internazionale e all’esito positivo della domanda di permesso di lavoro.

Il 18enne si unisce ai campioni della Premier League dopo aver superato un esame medico e aver concordato oggi un contratto a lungo termine presso l’AXA Training Centre.

Leoni ha avuto una svolta nella massima serie italiana durante la sua unica stagione con il Parma in Serie A nel 2024-25, collezionando 17 presenze e segnando un gol”.