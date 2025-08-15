Nuovo ANNUNCIO sul mercato dell’Inter: “È da escludere”

Il calciomercato dell’Inter ha subito un’improvvisa sterzata nella giornata di ieri, quando la notizia dell’interesse per Manu Koné della Roma si è fatta sempre più concreta. Una trattativa onerosa, che potrebbe portare a un cambio di strategia anche per quanto riguarda l’affare Ademola Lookman.

Come raccontato da Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, l’Inter avrebbe ancora un tesoretto di mercato da 40-45 milioni di euro, da investire per uno o due colpi. Secondo le indiscrezioni Koné costerebbe proprio quella cifra.

Sarebbe la stessa somma che l’Inter aveva preventivato anche per Lookman, prima che la trattativa si arenasse. Il giornalista, pertanto, ha specificato come un doppio colpo sarebbe da escludere.