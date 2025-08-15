15 Agosto 2025

SALTA Koné all’Inter. Di Marzio: “Non ci sono le condizioni”

L'annuncio

Rome, Italy 26.9.2024: Manu Kone of Roma during the UEFA Europa League 2024-2025 day 1, football match between AS Roma vs Athletic Club Bilbao at Olympic Stadium in Rome.

Svolta improvvisa nella trattativa per il trasferimento di Manu Koné all’Inter. L’operazione sembrava potersi concretizzare, con la Roma pronta ad aprire alla cessione ai nerazzurri, ma lo scenario sembra essere mutato.

Lo ha annunciato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X. Il giornalista racconta come la Roma abbia deciso di tenere il centrocampista francese, dal momento che non ci sarebbero le condizioni per proseguire nella trattativa con l’Inter.

La volontà dei Friedkin di tenere il giocatore è stata confermata anche da Fabrizio Romano, avvallata anche dalla volontà del tecnico Gian Piero Gasperini, che considera Koné un elemento centrale nel suo progetto in giallorosso.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.