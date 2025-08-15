SALTA Koné all’Inter. Di Marzio: “Non ci sono le condizioni”

Svolta improvvisa nella trattativa per il trasferimento di Manu Koné all’Inter. L’operazione sembrava potersi concretizzare, con la Roma pronta ad aprire alla cessione ai nerazzurri, ma lo scenario sembra essere mutato.

Lo ha annunciato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X. Il giornalista racconta come la Roma abbia deciso di tenere il centrocampista francese, dal momento che non ci sarebbero le condizioni per proseguire nella trattativa con l’Inter.

La volontà dei Friedkin di tenere il giocatore è stata confermata anche da Fabrizio Romano, avvallata anche dalla volontà del tecnico Gian Piero Gasperini, che considera Koné un elemento centrale nel suo progetto in giallorosso.