Koné-Inter, NO dei Friedkin: “QUESTO ha dato molto fastidio”

La trattativa per l’arrivo di Manu Koné all’Inter sembra essere saltata. La Roma, infatti, avrebbe chiuso le porte a una possibile cessione del centrocampista francese. Lo scenario è cambiato improvvisamente, dopo che nelle scorse ore sembrava esserci apertura alla cessione.

Come raccontato da Alfredo Pedullà, la decisione di non cedere il giocatore sarebbe arrivata dalla famiglia Friedkin, che avrebbe dato ordine di fermare qualsiasi ipotesi di trasferimenti di Koné. In particolare, la proprietà giallorossa sarebbe rimasta infastidita dalle voci legate al bisogno di una cessione per finanziare il mercato.

Queste le parole del giornalista sul proprio profilo X:

“Vicenda Koné: ai Friedkin ha dato molto fastidio il fatto che sia stata accostata la sua cessione agli investimenti sul doppio esterno offensivo. La reazione social dopo qualche sortita mediatica ha fatto la differenza. Perché sul doppio esterno la Roma si era mossa ancor prima del tentativo Inter per il centrocampista. E nel pomeriggio la proprietà ha detto a Massara di interrompere qualsiasi collegamento – almeno per ora – relativo a Koné che qualcuno aveva già ceduto con troppa fretta”.