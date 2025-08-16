VIDEO – Carboni show all’esordio: subito gran gol con il Genoa!

Dopo le buone prestazioni di ritorno all’Inter nel Mondiale per Club, c’era grande attesa per l’inizio dell’avventura di Valentin Carboni con la maglia del Genoa. Il talento argentino è stato subito protagonista nella prima gara stagionale dei rossoblù.

Schierato titolare da Patrick Vieira nel match di Coppa Italia contro il Vicenza, Carboni ha sbloccato la gara al 40′, con una bella girata mancina al volo dal limite dell’area piccola. Una rete importante per il classe 2005, che l’hanno scorso è stato fermato da un lungo e grave infortunio.

Questo il video del suo gol: