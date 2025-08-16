Romano RIVELA il nuovo addio all’Inter: “Contatti avviati”

Si è bloccato all’improvviso il mercato dell’Inter, dopo che la Roma ha ritirato dal mercato Manu Koné. Il francese sembrava essere l’alternativa ad Ademola Lookman e ora c’è da capire quale sarà la decisione nerazzurra sull’attaccante. Intanto, potrebbe arrivare un nuovo addio, che richiederebbe un altro investimento di mercato.

Secondo Fabrizio Romano, infatti, il NEOM starebbe pensando seriamente a Benjamin Pavard. Il club arabo avrebbe avviato i contatti con il calciatore francese, per discutere del suo trasferimento, anche se al momento non ci sarebbe un’offerta diretta all’Inter.

Una proposta dovrebbe arrivare, ma l’esperto di mercato specifica come questa operazione dipenda soprattutto dalla volontà di Pavard di accettare il trasferimento.