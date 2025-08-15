Zazzaroni: “Pista Lookman viva. Koné? Chivu preoccupato”

Nel pomeriggio di ieri è arrivata una svolta improvvisa nel mercato dell’Inter. I nerazzurri, infatti, avrebbero accelerato all’improvviso per Manu Koné della Roma. Una scelta che sembra poter rappresentare un cambio di strategia, visto lo stallo di queste settimane sul fronte Ademola Lookman.

Di queste riflessioni in corso ha parlato anche Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha svelato sul proprio profilo Instagram, come la pista Lookman sia ancora viva. Tuttavia, una virata su Koné, dovuta alle preoccupazioni di Chivu sulla tenuta del centrocampo, richiederebbe alla dirigenza interista una revisione dei piani.

Questo il suo commento: