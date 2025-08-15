Il Supercomputer ne è certo: ecco chi vincerà la Serie A

Manca sempre meno alla ripartenza del campionato di Serie A che per l’Inter sarà il primo con Cristian Chivu in panchina dopo ben quattro stagioni consecutive in cui l’allenatore era sempre stato Simone Inzaghi. L’obiettivo dei nerazzurri quest’anno sarà quello di cercare di riprendersi lo Scudetto vinto dal Napoli la passata stagione.

La sfida tra l’Inter e il Napoli viene indicata da molti come possibile nuovo duello per il titolo anche in questa stagione. A confermalo ci pensa anche il Supercomputer di Opta che ha fornito le prime previsioni sul nuovo campionato di Serie A. La favorita per vincere lo Scudetto secondo questo algoritmo è una sola.

I dati di Opta elaborati dal suo Supercomputer non lasciano spazio a dubbi: l’Inter ha il 36,09% di chance di vincere il campionato mentre il Napoli appena il 13,25% di farcela. A sorpresa al terzo posto in ordine di possibilità troviamo l’Atalanta con il 13,18%. Seguono infine Roma (10,29%), Milan (7,46%) e Juventus (7,33%).