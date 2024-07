La Juventus si fa avanti per Frattesi: risposta netta dell’Inter

L’allarme lanciato lo scorso giugno dall’agente Beppe Riso ha destato preoccupazione in casa Inter sul futuro di Davide Frattesi. In seguito ad un colloquio avuto in sede coi dirigenti nerazzurri, infatti, il noto procuratore aveva discusso il ruolo dell’ex centrocampista del Sassuolo all’interno della rosa, palesando anche una certa apprensione sull’utilizzo del ragazzo anche in virtù dell’arrivo di Piotr Zielinski in squadra.

Da parte dell’Inter, però, sono arrivate solamente rassicurazioni: Simone Inzaghi considera Frattesi un calciatore molto importante all’interno del suo organico e da parte del club non esiste neanche la minima intenzione di lasciarlo andare in uscita. Anche per questo motivo, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la società interista non ha esitato dinnanzi al sondaggio fatto dalla Juventus.

Sia i bianconeri che altri club hanno chiesto informazioni sul classe 1999, ricevendo in cambio una chiusura netta da parte dell’Inter. Il club nerazzurro non vuole privarsi dei suoi big, come testimoniato anche dall’assalto del Bayern Monaco nei confronti di Calhanoglu respinto con fermezza lo scorso mese.