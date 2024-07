Svelata la VERA novità tattica di Inzaghi: “Cosa serve dal mercato”

Dopo lo stradominio che ha portato alla vittoria del campionato la scorsa stagione, Simone Inzaghi sa benissimo che la sua Inter avrà vita ancor più dura in vista dell’inizio della nuova Serie A. Le rivali stanno cercando di rinforzarsi grazie al mercato per provare ad accorciare le distanze con la formazione nerazzurra.

Per evitare di cadere nella trappola della prevedibilità, il tecnico nerazzurro sta pensando a delle alternative tattiche da tenere a disposizione come arma in più per i suoi ragazzi. Per questa ragione, come scritto questa mattina da Tuttosport, Inzaghi vorrebbe lavorare su un nuovo modulo più offensivo rispetto all’attuale 3-5-2.

Si tratta di un 3-4-1-2, sistema di gioco che l’allenatore piacentino ha utilizzato solamente a partita in corso quando si è trovato a dover rincorrere nel risultato. Per realizzare questo proposito, però, dal mercato dovrà arrivare una pedina come Gudmundsson che Inzaghi ritiene indispensabile, come spiegato dal quotidiano torinese: “Inzaghi ora ha necessità di completare l’attacco con una punta in grado di saltare l’uomo e che possa essere funzionale al 3-4-1-2, la grande novità tattica della stagione. Però, per rendere possibile l’operazione, serve che esca Arnautovic. Difficile, non impossibile.