La vittoria in Europa vale il “premio Frattesi”: ecco la STRATEGIA

Nell’ultima sessione del mercato di gennaio, in casa Inter si è parlato moltissimo di Davide Frattesi come possibile partente perché desideroso di giocare di più di quanto non riesca a fare in nerazzurro. Alla fine il centrocampista classe 1999 è rimasto alla corte di Simone Inzaghi ma in estate potrebbero ripartire i rumour di mercato.

Secondo quanto riportato oggi da Calciomercato.com, sulle tracce della mezzala della Nazionale continua ad esserci con insistenza la Roma. Il club giallorosso non ha abbandonato l’idea di riportare nella capitale Frattesi che è proprio nato nel capoluogo laziale e che ha giocato lì alcuni anni nelle giovanili.

La strategia sarebbe molto chiara: vista l’eliminazione della Coppa Italia e una classifica di Serie A ancora complicata con le coppe europee non facili da raggiungere, l’obiettivo primario per la Roma in questi mesi sarà quello di cercare di vincere l’Europa League e con i premi UEFA fare poi in estate la giusta offerta all’Inter per il cartellino di Frattesi.