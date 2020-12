Lampard su Giroud: “Professionista vero, è un esempio per i giovani calciatori”

E’ stata una serata magica quella di Olivier Giroud nel match di ieri sera tra Siviglia e Chelsea. Una gara in cui si decideva il primato del girone che la formazione di Frank Lampard ha stravinto 0-4 sulla squadra andalusa allenata da Lopetegui. Grande protagonista dell’incontro e migliore in campo per distacco è stato senz’altro Olivier Giroud, autore per la prima volta in carriera di quattro gol in Champions League in una stessa partita. Il francese, conteso da Inter e Juventus sul mercato per gennaio, ricordiamo che andrà in scadenza di contratto a giugno.

A proposito dell’attaccante, così ha parlando Lampard a fine gara: “Segnare quattro gol in una partita di Champions League è qualcosa di veramente incredibile, sono molto felice per Giroud e per la serata che ha vissuto. E’ un vero professionista, forse non è sempre continuo ma ha dimostrato di essere un grande esempio per i giovani che si affacciano al mondo del calcio: la sua prestazione è stata completa sotto tutti i punti di vista. E’ stata una serata molto positiva per tutta la squadra, siamo stati bravi ad arginare al meglio i problemi che ci hanno portato gli avversari e a rimanere concentrati per tutto l’arco dei novanta minuti”.

