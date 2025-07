Lascia l’Inter prima del ritiro: ora è UFFICIALE

L’operazione era preannunciata ormai da giorni, ma ora è arrivata l’ufficialità anche da parte dell’Inter: Valentin Carboni va in prestito al Genoa per la stagione 2025/2026. Il classe 2005, messosi in mostra anche al Mondiale per Club, avrà l’occasione per trovare maggiore spazio, dopo la prolungata assenza per infortunio degli scorsi mesi.

Questo il comunicato ufficiale:

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentín Carboni al Genoa. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026”.