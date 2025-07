Intrigo mercato con la Juve: l’Inter FRENA il colpo in attacco

Gli sforzi di mercato dell’Inter sono concentrati tutti sul possibile colpo Ademola Lookman. I nerazzurri hanno presentato la prima offerta all’Atalanta, ma la trattativa sembra richiedere ancora diversi icontri per trovare un accordo.

Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra lavora anche su altri fronti per il futuro. Infatti, come riportato da calciomercato.it, ci sarebbero stati dei contatti con l’entourage di Dusan Vlahovic, per sondare il terreno per un suo trasferimento a parametro zero nella prossima stagione.

Vlahovic, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbbe puntare i piedi con la Juventus, rifiutando la cessione già in questa sessione di mercato. Questo flirt con l’Inter, inoltre, potrebbe complicare i piani di mercato dei bianconeri: il mancato addio del serbo, impedisce il ritorno di Kolo Muani.