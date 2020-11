Lautaro brilla ancora in Spagna, l’Inter al lavoro per il rinnovo: spunta la data del nuovo incontro

Una delle note sicuramente più positive della notte di Madrid è la prestazione di Lautaro Martinez, tornato al gol dopo 5 partite di fila a secco. Sicuramente il Barcellona avrà seguito con interesse la partita tra Real e Inter e sarà rimasta ancora impressionata dalle qualità del Toro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra vuole evitare brutte sorprese dal mercato e continua a lavorare per il rinnovo ma c’è ancora da aspettare. Ci sono stati contatti recenti tra il ds Ausilio e l’entourage del Toro, dall’Argentina si vocifera che Yaque e Zarate torneranno a Milano prima di Natale per un nuovo appuntamento.

