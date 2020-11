Real Madrid-Inter, tutti pazzi per Barella. Le pagelle: “Tacco capolavoro, corre per 3. E’ al top”

Un tacco illuminante per smarcare Lautaro in area di rigore, la solita grinta e corsa a disposizione della squadra. Nicolò Barella anche contro il Real Madrid ha dimostrato di essere un top player con ancora ampi margini di miglioramento. Una prestazione super, sottolineata inevitabilmente anche dai quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Un tacco che avrebbe meritato un Bernabeu pieno, molto più che Valdebebas. Corre per tre, lo fa con qualità e lucidità, coglie pure una traversa di testa. E’ al top”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “Se Conte un anno fa lamentava la sua scarsa esperienza, ora può essere soddisfatto. E’ a lui che la squadra si rivolge per risolvere i problemi. E’ il più lucido e l’assist di tacco per Lautaro è il capolavoro di questa partita”.

TUTTOSPORT 6,5 – “Gira e rigira, rimane l’uomo più in forma dell’Inter. Non gioca molti palloni ma li gioca bene. Colpisce di testa una traversa e manda in gol Lautaro con una magia di tacco”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<