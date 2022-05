The Athletic – Il Chelsea vuole rinforzarsi in attacco: si valuta Lautaro

Tuchel ha chiesto nuovi rinforzi per potenziare l'attacco, il profilo di Lautaro è sotto osservazione

E se invece di Lukaku all'Inter fosse Lautaro al Chelsea? La nota rivista autorevole, The Athletic, ha riportato la notizia secondo cui Tuchel, tecnico della squadra inglese, avrebbe chiesto ulteriori rinforzi in attacco. Tra i profili maggiormente sotto osservazione ci sarebbe proprio quello di Lautaro Martinez.